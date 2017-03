Smog: un biglietto del bus valido mezza giornata

Con la primavera tornano le iniziative anti-smog del Comune. In collaborazione con SVT, con un solo biglietto dell'autobus si potrà viaggiare sulle linee urbane, suburbane ed extraurbane dalle prime corse del mattino fino alle 14 o dalle 14 fino alle 20,30.



GIORNATA SENZ'AUTO



L'iniziativa si colloca tra le azioni messe in campo dal Comune di Vicenza per contrastare l'inquinamento atmosferico assieme al bando, pubblicato proprio oggi, per dare contributi fino a 500 euro a chi sostituisce la vecchia caldaia di casa, in aggiunta agli incentivi fiscali già previsti dallo Stato.

Per realizzare l'iniziativa, che va ad aggiungersi al trasporto pubblico totalmente gratuito previsto in occasione della domenica senz'auto del 19 marzo, il Comune ha stanziato 15 mila euro.

SVT, da parte sua, si occuperà della produzione di una specifica campagna di comunicazione per far conoscere la promozione e di estendere l'iniziativa dall'ambito urbano e suburbano (ex Aim Mobilità) a quello extraurbano (ex FTV).