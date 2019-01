Ubriachi in auto in pieno centro: patente ritirata e due denunciati

Due vicentini sono stati fermati in auto domenica scorsa verso le 20 a Belluno dai carabinieri del nucleo automobile mentre stavano facendo un giro per il centro cittadino. Il 31enne alla guida della sua Dacia è stato sottoposto all'alcol test ed è risultato con un tasso di 1,63. Immediata la denuncia e il ritiro della patente.

Il ragazzo in sua compagnia, un 23enne, è invece stato denunciato per ubriachezza molesta in quanto, come riferiscono i carabinieri "durante il controllo manifestava in maniera evidente il suo stato".