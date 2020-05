Bastone di legno e droga nascosti nel bagagliaio dell'auto: denunciato 19enne

Un 19enne di Dueville è stato denunciato per porto abusivo di arma e segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore di sostanze stupefacenti dopo un controllo dei carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Vicenza.

Il controllo è scattato nella serata di venerdì. Il giovane era alla guida della propria auto e stava transitando in via Santa Bertilla. I militari hanno rinvenuto nel bagagliaio dell'auto un bastone in legno della lunghezza di 50cm, rivestito da nastro isolante di colore nero occultato e di 0,76 grammi di marijuana, detenuta per uso personale.