Basso vicentino, stoccaggio rifiuti: tre aziende multate dai carabinieri

Intensa attività in provincia, nei giorni scorsi, da parte dei carabinieri del nucleo operativo ecologico di Treviso. Sotto la lente dei militari sono finite le società operanti soprattutto nel ciclo dei rifiuti.

A Noventa Vicentina, a carico di due imprese, sono state riscontrate inadempienze nei formulari di trasporto e nella cartellonistica aziendale nonché nelle condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti. Rilevato anche il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi. A carico del legale rappresentante – comune per entrambe le aziende e segnalato alla procura della repubblica di Vicenza – sono state elevate sanzioni amministrative e l'imposizione di mettere a norma il sito.

A Grisignano di Zocco i carabinieri hanno invece individuato una ditta che effettuava lo stoccaggio si rifiuti solo in parte lavorati in aree non autorizzate. I controlli dei militari proseguiranno nelle prossime settimane in tutto il territorio.