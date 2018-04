Imbrattano e treni e fuggono, fermati due writers: poliziotto ferito nell'inseguimento

Due writers incastrati dagli agenti del commissariato di Bassano del Grappa nella notte tra sabato e domenica. D.A. di 22 anni e B.A. di 32, cittadini italiani residenti in provincia di Vicenza, sono stati sopresi intenti ad imbrattare le carrozze di un convoglio ferroviario in sosta presso la Stazione FS di Bassano del Grappa.

Entrambi sono stati denunciati per danneggiamento aggravato in concorso e D.A. anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto nel tentativo di fuga ha reagito ferendo un poliziotto del Commissariato. Sequestrato vario materiale utilizzato dai due per gli imbrattamenti.

L'operazione ha coinvolto decine di uomini ed è stata condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa, unitamente al personale della Polizia Ferroviaria di Castelfranco Veneto (TV), arrivando alla conclusione dopo giorni di appostamenti. Uno dei vandali ha tentato di fuggire tra i binari ed è stato inseguito da un poliziotto che l'ha fermato. Ne è seguita una collutazione che ha portato al ferimento dell'agente agli arti inferiori.