Sente rumore di braci ma il camino è spento: era il tetto in fiamme

Poco prima delle 4.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carlo Roselli a Bassano del Grappa per l’incendio del tetto di un’abitazione.

I pompieri accorsi dal locale distaccamento e da Vicenza con tre automezzi tra cui l’autoscala, hanno spento le fiamme, evitando l’estensione all’intera copertura e travature in legno della casa. L’incendio è stato probabilmente innescato da un caminetto utilizzato nella serata di ieri. Le operazioni di messa in sicurezza dell'abitazione sono terminate dopo circa due ore.