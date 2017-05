Bassano, truffe online: due vittime nel giro di pochi giorni

Altre due vittime dei finti venditori online. Al commissariato di Bassano, nei giorni scorsi, sono arrivate le denuncie di due cittadini della città del Grappa che sono rimasti con un niente in mano dopo aver fatto acquisti su internet. Rintracciati entrambi i truffatori.

Nel primo caso un bassanese ha acquisto su un noto portale di compra-vendita un volante di un'Audi per il valore di 300 euro. Il malcapitato aveva anche trattato con R.M.D., foggiano 50enne, pretendendo che la merce fosse pagata in contrassegno alla consegna.

Dopo una lunga serie di telefonate il compratore si è però fatto convincere a versare i soldi con un bonifico. Il volante, naturalmente, non è mai arrivato e il cellulare del truffatore risultava poi disattivato.

La polizia è comunque riuscita a risalire al foggiano, che è stato denunciato a piede libero, così come è stato deferito all'autorità giudiziaria un milanese, S.C., quarantesettenne, per aver venduto una consolle Xbox inesistente, del valore di 200 euro, a un giovane di Bassano. Il truffatore è un vero e proprio stakanovista del settore, avendo collezzionato una lunga fila di reati dello stesso tipo dal 2016 a oggi.