Bassano, compra iphone con soldi falsi: denunciato 39enne

Pensava di fare un affare vendendo quell'iphone nuovo che gli avevano regalato per Natale. Dato che ne aveva appena acquistato uno simile un bassanese 39enne ha pensato di metterlo in vendita su subito.it. a 960 euro. L'acquirente, incontrato in un bar di Bassano poco prima della fine dell'anno, dopo aver visto il telefono ha pagato in contanti con una mazzetta di banconote da 20 euro. Ma erano false.

Il truffatore è però stato tradito dal nervosismo. Insospettito dalla fretta dell'uomo ha fotografato la targa della sua macchina mentre questo se ne andava. Subito dopo ha controllato i soldi. Nonostante sembrassero perfetti avevano un particolare non irrilevante: il numero di serie era uguale per tutte le banconote.

Nei giorni scorsi il 39enne ha quindi sporto denuncia in questura a Vicenza e gli agenti delle volanti, attraverso la targa dell'auto, hanno rintracciato il responsabile della truffa. Si trata di A.P., salernitano residente a Dolo e convivente con una famiglia di nomadi.

L'uomo ha dichiarato di aver rivenduto l'iphone e di non aver niente a che fare con le banconote false ma dopo la perquisizione dell'appartamento è saltato fuori un altro smartphone che - secondo le forze dell'ordine - conteneva le prove schiaccianti della sua attività di falsario. Il salernitano è stato quindi denunciato per truffa e per produzione e commercio di valuta falsificata.