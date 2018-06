Bassano: trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione

Drammatica scoperta, circa alle 13 di sabato, in via Vittorelli 17, nel pieno centro di Bassano del Grappa.

Dopo l'allarme dato dal fratello, che vive in Sardegna, Sergio Podda, 51 anni, è stato rinvenuto un cadavere, in avanzato stato di decomposizione. Sul posto, oltre ai pompieri della città che hanno aperto la porta dell'appartamento, anche il Suem 118, che non ha potuto che consatare il decesso dell'uomo, e i carabinieri.

La causa del decesso è stata probabilmente un malore.