Bassano, trekking e scommesse mentre è in infortunio

E' riuscito a godere di quasi due mesi di infortunio mentre era in ottima salute ma è stato smascherato da un investigatore privato assunto dalla ditta truffata, la SPF CHILO' Spa" di Sarcedo.



Verso la fine del mese di settembre, R.D., 33enne operaio macedone residente nel Bassanese, inciampa e si infortuna nel corso del lavoro. Si reca al pronto soccorso dell'Ospedale di Santorso ove ottiene gg. 3 di riposo medico. Dopo tale evento si reca all'INAIL di Bassano del Grappa ove ottiene una proroga dell'infortunio, che viene poi più volte reiterata per riferiti forti dolori.

Verso la metà del mese di novembre, insospettiti per la strana evoluzione dell'infortunio, inizialmente di soli tre giorni, i vertici dell'azienda incaricavano l'agenzia di investigazioni private "ANGEL" di Vicenza. Quindi l'azienda convocava l'operaio infortunato per la consegna di documenti. Il medesimo si presentava il 24 con il collare e con evidente fare claudicante per riferiti problemi fisici. Uscito dall'azienda veniva seguito dall'investigatore privato che documentava il fatto che il collare era stato in seguito abbandonato sul sedile dell'auto, mentre l'infortunato aveva raggiunto una zona ricreativa sull'argine del Brenta nel comune di Nove, ove aveva tenuto un comportamento normale, scendendo di corsa da una scarpata con un'agilità decisamente non comune anche a persone allenate. Le investigazioni proseguivano documentando il fatto che l'infortunato era solito frequentare una sala scommesse del bassanese ove, seduto negli sgabelli, assumeva posizioni che non denotavano alcun problema motorio.

Per quanto sopra l'operaio veniva denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per truffa continuata ai danni dell'INAIL, che nella giornata di ieri, 21.12.2016, ha sospeso il periodo dell'infortunio.