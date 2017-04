Bassano, travolto dall'intonaco crollato in camera: grave 94enne

Un crollo improvviso mentre stava riposando. Martedì pomeriggio, poco prima delle 16 in via dei Tesini a Bassano, un 93enne è rimasto sommerso dai calcinacci dell'intonaco della sua camera da letto che si è staccato improvvisamente dal muro.

Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato l'anziano e sono attualmente ancora in luogo per i rilievi. Il Suem di Bassano ha invece ricoverato in ospedale l'uomo con un codice giallo per i politraumatismi riportati.