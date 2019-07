Colpisce la moglie con l'accetta e poi beve l'acido: entrambi in fin di vita

Ennesimo atto di violenza contro le donne. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine è un tentato femminicidio il grave fatto di sangue accaduto nella notte tra sabato e domenica in una palazzina di strada Marchesane a Bassano del Grappa. Un ghanese di 43 anni, secondo una prima ricostruzione, ha colpito la moglie coetanea - a quanto sembra in attesa di un bambino - alla schiena con un'accetta per poi ingerire dell'acido muriatico nel tentativo di farla finita.

Entrambi sono in gravissime condizioni all'ospedale di Bassano. Sul posto, oltre al Suem 118, sono intervenuti gli uomini del commissariato bassanese che stanno svolgendo delle indagini approfondite sull'accaduto assieme alla squadra mobile di Vicenza.

