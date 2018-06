Bassano, fuga rocambolesca dopo il tentato furto: arrestati tre incensurati

Tre arresti dopo un inseguimento in centro città. I carabinieri di Bassano hanno arrestato tre giovani malviventi, risultati incesurati, per tentato furto in un'abitazione.

Tutto ha inizio nel pomeriggio di sabato quando una chiamata di privato cittadino sul numero di emergenza dei carabinieri segnala che alcuni individui sospetti stavano forzando il cancello di un’abitazione di via Bombardini di Bassano del Grappa. Viene quindi diramato un allarme immediato a tutte le forze dell’ordine per catturare i malviventi i quali desistono nel loro intento mentre stavano per aver accesso alla casa da una grata appena scardinata.

Individuati dai militari i ladri si danno a una fuga rocambolesca verso Prato Santa Caterina, dove tentano dapprima di mescolarsi alla folla e quindi di nascondersi all’interno del giardino di un’abitazione di via Santo Stefano, scavalcando la recinzione perimetrale. LA manovra evasiva non sfugge ai carabinieri della radiomobile che bloccano i tre malviventi: il 19enne J.L.di Cologno al Serio, il 22enne P.E. nomade croato residente a Baranzate e il serbo J.D. , dichiaratosi 16enne ma riscontrato maggiorenne con radiografia della mano, essendo senza documenti, in Italia senza fissa dimora.

I tre, incensurati, vengono quindi condotti presso il comando compagnia carabinieri di Bassano con la collaborazione di una volante del Commissariato e di una pattuglia della Polizia Locale per gli accertamenti del caso e per essere dichiarati in stato di arresto con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

Nel rito direttissimo avvenuto ieri gli arrestati hanno patteggiato ammettendo le proprie colpe e sono stati pertanto condannati ad un anno di reclusione e 200 euro di multa, con scarcerazione e sospensione condizionale della pena poiché incensurati.