Bassano, studenti indisciplinati: basta note ma lavori socialmente utili

Nelle scuole bassanesi scattano nuove misure nei confronti degli studenti che trasgrediscono alle regole. Come riporta Il Giornale di Vicenza, sarebbero già una quarantina gli alunni degli istituti superiori che, per ragioni disciplinari, sarebbero stati sottoposti a misure socialmente utili come attività di giardinaggio, servizio mensa o lavori con i disabili.

Secondo quanto riferiscono i presidi degli istituti superiori coinvolti, questi provvedimenti avrebbero portato a risultati positivi. La "punizione" andrebbe dai due ai sette giorni, e impegnerebbe i ragazzi cinque ore ogni giorno. L'idea sarebbe partita dall'istituto agrario Parolini e ha trovato l'adesione di tutte le altre scuole. Gli enti disponibili ad accogliere gli studenti sarebbero stati una decina. Tra i più attivi la fattoria sociale Conca d'oro.