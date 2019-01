Tifoso minorenne cade dagli spalti dopo il gol: è grave

Probabile trauma cranico e polsi fratturati per un giovane tifoso che sabato nella partita finale di Coppa Italia di Eccellenza Veneto tra il Mestre e il Caldiero Terme, che si è giocata ieri allo stadio Mercante di Bassano, è caduto dagli spalti da un'altezza di 5 metri. Il ragazzino, A.R., mestrino di 16 anni avrebbe messo un piede in fallo esultando per la rete della propria squadra.

L'episodio - come riporta Il Gazzettino - è avvenuto verso le 17. Il minorenne è stato soccorso dal personale della croce verde e dai poliziotti in servizio allo stadio. Ricoverato in codice rosso al San Bassiano, è stato tenuto in osservazione tutta la notte. Secondo i primi accertamenti la caduta sarebbe stata completamente accidentale anche se la polizia sta comunque indagando sull'accaduto.

La partita, finita ai rigori, ha visto la vittoria del Caldiero (10-9) e ha registrato alcune tensioni tra i 1700 tifosi presenti al Mercante ma senza problemi di rilievo