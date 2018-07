Bassano, spaccio in abitazione: arrestato un 39enne

Arrestato il marocchino 39enne E.A.A. , con precedenti penali e di polizia, residente a Bassano del Grappa in zona Marchesane. A seguito di numerose segnalazioni dei residenti della zona che hanno dichiarato presso la stazione carabinieri ed al “112” di aver visto un notevole via vai presso l’abitazione del soggetto, i militari dell’Arma bassanese del Luogotenente Carica Speciale Vito Sitran hanno indagato sul caso, anche con appostamenti preso la casa dell'uomo.

Gli elementi raccolti durante l’attività investigativa hanno consentito ai carabinieri di Bassano del Grappa di richiedere all’Autorità Giudiziaria una perquisizione per appurare quanto sospettato. La perquisizione, effettuata nella mattina di venerdì con l’ausilio di unità cinofila “HERO” del Nucleo Carabinieri di Torreglia, ha dato subito esito positivo consentendo il ritrovamento e il sequestro di 170 grammi di “hashish” suddiviso in più parti, di un paio di grammi di “marijuana” e di materiale vario per pesatura e confezionamento. E.A.A. è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Vicenza su disposizione del PM di turno, Dr. Blattner, in attesa del giudizio di convalida.