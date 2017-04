Bassano, spaccata al bar tabacchi: scontro con la polizia e un agente ferito

È una banda specializzata in furti a negozi quella che nella notte tra giovedì e venerdì ha assalito il bar tabaccheria "La Sosta" in via Pio X a Bassano del Grappa. Il sospetto è praticamente una certezza per il commissariato di Bassano che è intervenuto sul posto verso le 1:40, dopo che è scattato l'allarme.

Gli agenti sono riusciti a intercettare i malviventi mentre stavano caricando su di un furgone rubato durante una rapina precedente avvenuta al negozio Blue Fashion di Piombino Dese. In quel frangente i ladri avevano sottratto anche dei capi d'abbigliamento e da qui la certezza che si tratti di una banda collaudata e composta da rumeni. Rumeno è infatti il 27enne senza fissa dimora (iniziali P.C.) arrestato dalla polizia.

All'interno del bar sono entrati in tre. La dinamica del tentato furto è stata abbastanza laboriosa. I ladri si sono prima introdotti nell'appartamento vuoto sovrastante l'esercizio, spaccando una finestra e tentando poi di sfondare il muro di pietra confinante con il locale. Dopo alcuni vani tentativi i malviventi hanno riepegato sul piano b, rompendo la finestra del bagno del bar.

A quel punto scatta l'allarme ma nel frattempo i tre hanno il tempo di mettere sul furgone la refurtiva: 1500 pacchetti di sigarette e 2000 euro di monete sottratte dalle slot machine scassinate. Durante l'ultimo carico arriva però la polizia e comincia un inseguimento all'esterno che finisce a qualche via di distanza. Nella fuga i malviventi saltano anche un muro con sopra i vetri di protezione e si feriscono alle mani.

Alla fine, il 27enne e un complice vengono fermati dalle forze dell'ordine, mentre il terzo soggetto riesce a scappare. Segue una collutazione nella quale un agente si trova in difficoltà e il collega è costretto a lasciare l'uomo da lui bloccato per aiutare l'altro poliziotto, che riporterà ferite guaribili in 10 giorni. Il rumeno è stato arrestato e trasferito al carcere di San Pio X: dovrà rispondere di furto pluriaggravato e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L'operazione di polizia, coadiuvata da una locale pattuglia dei carabinieri, ha ricevuto il plauso ufficiale del questore di Vicenza.