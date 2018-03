Bassano, sfruttamento della prostituzione e fatture false: 5 arresti

Vasta operazione congiunta fra l’Arma e la Guardia di finanza volta alla repressione dello sfruttamento della prostituzione e dell’emissione di fatture false: 5 persone in manette.

Una complessa attività di indagine dei carabinieri di Bassano ha portato alla luce un fiorentissimo giro di appartamenti nel vicentino e nel trevigiano, fino a 20 contemporaneamente, utilizzati per la prostituzione. Gli arrestati avevano congegnato un astuto sistema di “teste di legno” per tentare di eludere i controlli delle forze dell’ordine sulle unità abitative utilizzate dalle prostitute. L’attività d’indagine, in fase avanzata, ha poi fatto emergere irregolarità di matrice fiscale per cui è stato coinvolto il locale comando della guardia di finanza.

In questo momento e’ in corso l’esecuzione di diverse misure di custodia cautelare con annesse perquisizioni e sequestri. Maggiori dettagli in seguito

Il video

