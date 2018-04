Bassano, scontro all'incrocio: due feriti di cui uno grave

Schiano all'alba tra due auto all’incrocio tra via Ca’ Rezzonico e via Beata Giovanna a Bassano del Grappa con un bilancio di due feriti, uno dei quali rimasto incastrato nell'autovettura.

Verso le 7 i vigili del fuoco son intervenuti per mettere in sicurezza i mezzi ed estrarre un 61 enne rimasto bloccato al posto guida di una Peugeot 208. La 28 enne alla guida della Lancia Y era già invece già fuori dall'auto. Entrambi i feriti sono stati presi in cura dal personale del suem 118 per essere portati in ospedale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.