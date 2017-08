Bassano, salvati tre cani finiti nel torrente

I vigili del fuoco di Bassano del Grappa sono intervenuti venerdì mattina in contra' San Michele per salvare tre cani - una cagnetta e i suoi due cuccioli - finite nelle acque non profonde del torrente Silan.

Ad accorgersi della disavventura degli animali un paio di passanti che passeggiavano da quelle parti e che hanno allertato i pompieri.

Una volta recuperati e asciugati, i tre animali sono stati consegnati dai vigili del fuoco a veterinario e guardia cinofila dell'Ulss 7 per la lettura del microchip.