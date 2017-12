Bassano, ladro in fuga con auto rubata: fermato al posto blocco

La sera del 29 novembre il 112 è stato chiamato per il furto di una Fiat Punto in via Ca’ Erizzo a Bassano presso la Comunità San Francesco ai danni di un 36enne rosatese.

Le ricerche immediate hanno consentito alla pattuglia della radiomobile in turno di intercettare a Cartigliano la vettura rubata a distanza di tre ore.

L’occupante, il kosovaro 45enne R.L., si è fermato subito all’alt dei carabinieri ammettendo la sua responsabilità circa al furto. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà.