Bassano, razzia allo studio dentistico: rimasta solo la poltrona

Nella notte tra sabato e domenica i ladri non si sono certo fatti riguardi nel loro intento criminosto. Lo studio dentistico "Studio Bassano", in via Machesane, è stato infatti svuotato di ogni tipo di medicinali e attrezzature. Come riferice Rete Veneta, che ha intervistato la titolare, "è rimasta solo un poltrona, non riesco più a fare nemmeno un'otturazione".

I ladri, forse per la mole ingombrante delle apparecchiature, hanno lasciato sul posto solo la classica poltrona da dentista e il dispositivo usato per sterilizzare i ferri del mestiere. Il resto, merce e macchinari dal valore di circa 15 mila euro, è diventato bottino dei malviventi. Il furto è stato scoperso da un'impiegata dello studio solo alle 8:30 di lunedì