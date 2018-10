Rapinò un'anziana fuori dalla sala giochi: il colpevole era già in carcere

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno tratto in arresto, su ordinanza di custodia cautelare in carcere, il marocchino El Abid Abdelaziz 39enne residente a Bassano, pluripregiudicato.

«Socialmente pericoloso»

El Abid Abdelaziz, soggetto di provata pericolosità sociale, è stato negli ultimi tempi una presenza costante all’interno della caserma di Via Emiliani; si è reso difatti protagonista di diversi atti criminali come il possesso presso il suo domicilio in Marchesane di oltre 170 grammi di hashish, scovati dall’unità cinofila antidroga dell’Arma - evento che lo ha portato in carcere a Vicenza ad opera dei Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa -, tre tentativi di furto aggravato ed un furto aggravato presso esercizi commerciali di Largo Parolini di Bassano del Grappa, quando è stato braccato dai carabinieri della Radiomobile unitamente ai colleghi della polizia locale, infine la rapina ai danni di un’anziana fuori dalla sala giochi “Admiral”, spinta a terra con violenza per appropriarsi del portafogli, evento per cui è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Radiomobile di Bassano del Grappa.

Proprio in riferimento all’ultimo episodio le risultanze investigative dell’Arma hanno condotto l’Autorità Giudiziaria ad emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Bassano del Grappa hanno quindi provveduto a notificare il provvedimento al soggetto, ancora in carcere per l’episodio di Largo Parolini: per El Abid Abdelaziz si aggrava dunque ulteriormente la posizione e si prolungherà il periodo di permanenza all’interno della Casa Circondariale.