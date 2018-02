Bassano, raid in cantieri e negozi: arrestati due ladri seriali

Dopo l'arresto del rapinatore che aveva assaltato a mano armata un supermercato Eurospin i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa hanno messo le manette ad altri due pregiudicati ricercati per reati predatori.

I militari della stazione di Rosà hanno tratto in arresto la 35enne pregiudicata Sand Floriani residente e rintracciata proprio in quel Comune. Floriani si era resa responsabile, il 30 marzo 2011, di furto aggravato in concorso di 5 playstation presso l’Emisfero di Fiume Veneto in provincia di Pordenone. E’ destinataria di 5 mesi di reclusione agli arresti domiciliari

Nella stessa giornata sono scattate le manette ai polsi anche del 26enne bassanese pluripregiudicato Matteo, Ghirardello che si era reso responsabile, fra il settembre e l’ottobre 2012, di una serie di raid in abitazioni in costruzione, magazzini comunali e cantieri fra Bassano, Romano e Pove del Grappa. Nei numerosi episodi si era appropriato di materiale in rame, caditoie, attrezzi e materiali da costruzione, nonché tombini in ghisa. I carabinieri della stazione di Romano lo hanno arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Vicenza con pena da scontare di un anno e 300 euro di multa.