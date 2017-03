Bassano, raffica di borseggi: due sorelle denunciate

Ricettazione di una tessera bancomat e prelievi con la stessa, un borseggio avvenuto il 15 dicembre presso il negozio “H&M” di via Roma in Bassano; un tentativo di borseggio avvenuto lo stesso giorno presso il negozio “Dolciumi Fietta”. È questo il bilancio di una serie di furti avvenuti nella città del Grappa nei mesi scorsi.

I militari di Bassano, dopo le indagini, hanno denunciato le sorelle bulgare senza fissa dimora S.S. e S.V. rispettivamente di anni 56 e 30, per i reati commessi. I carabinieri segnalano l'incremento di questo tipo di furti in città e avvertano la popolazione di usare le normali cautele da adottarsi ogni giorno e cioè quelle di tenere sempre a vista i propri oggetti personali e controllare periodicamente la chiusura delle proprie borse.

Il comando dell'Arma invita inoltre i cittadini a raggiungere la Stazione di Via Emiliani per segnalare eventuali episodi analoghi, allo scopo di consentire, come in questo caso, rapide e mirate indagini.