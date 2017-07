Bassano, pomeriggio di razzie nei negozi: nei guai 4 minorenni

Avevano passato un pomeriggio di "shopping gratuito" i quattro minorenni denunciati mercoledì pomeriggio dai carabinieri di Bassano per furto aggravato.



I ragazzi, tra i 15 e i 16 anni, tre stranieri e un italiano, sono stati fermati dagli addetti della Mediaworld di via Capitelvecchio, dove il quartetto aveva effettuato il colpo più grosso della giornata. Allertati i carabinieri di Rosà, nei loro zaini sono stati trovati 4 cover per cellulari, delle cuffie e due auricolari bluetooth per un totale di 250 euro ma non era stata l'unica tappa dei taccheggiatori: avevano anche 35, 90 euro di merce sottratta alla Comunello Sportfashion e 70 euro tra pantaloncini e magliette rubate alla Decathlon di via Alcide de Gasperi.



Lintera refurtiva e’ stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. i minori sono stati affidati ai rispettivi genitori, convocati nel frattempo in caserma.