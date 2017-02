Bassano, pirati della neve su motoslitte: 4 multati e altri sei nel mirino dei carabinieri

Intensificata nel weekend appena trascorso l’attività dei Carabinieri Forestali delle Stazioni di Bassano e Carpanè, nella parte del massiccio del Grappa di competenza, al fine di contrastare gli illeciti inerenti il transito delle motoslitte senza autorizzazioni ed al di fuori del tracciato autorizzato dall’Unione Montana Valbrenta.



Le pattuglie impegnate, dopo sopralluoghi ed appostamenti, hanno accertato e contestato 4 violazioni amministrative; sono in corso peraltro verifiche approfondite per l’individuazione di ulteriori 6 trasgressori. La legge che disciplina il transito ludico delle motoslitte prevede infatti che vengano utilizzati percorsi autorizzati dalle ex Comunità Montane, che rilasciano ai richiedenti un permesso stagionale, a seguito del pagamento di un corrispettivo e la stipula di un’assicurazione RC.



La legge regionale 14/1992, che disciplina la materia, prevede, per chi non ottempera a quanto previsto ed esce dal tracciato autorizzato, una sanzione amministrativa che va dai 100 ai 1000 euro. Il fenomeno, in crescendo negli ultimi anni, crea notevole pericolo e disturbo agli appassionati che fruiscono della montagna innevata per praticare camminate con ciaspole o sci d’alpinismo. Peraltro, il disturbo arrecato da questi mezzi a motore al di fuori del tracciato autorizzato, ha contribuito a portare alla quasi totale scomparsa, nel versante vicentino del Grappa, del gallo forcello, splendido tetraonide tipico dei nostri monti, che, nel periodo più difficile dello svernamento, mal sopporta questo genere di disturbo antropico. L’attività dei Carabinieri Forestali in materia proseguirà per il resto della stagione.