Folle guida contromano in centro: ore contate per il pirata

Ha le ore contate il pirata della strada che all'alba di venerdì ha percorso contromano tutto viale dei Martiri, la via che porta al centro storico di Bassano del Grappa, centrando le colonnine dell'ex Caffè Italia per poi fuggire a gran velocità.

La polizia locale ha visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza ed è alla ricerca di un Alfa Romeo di color grigio. Il sospetto delle forze dell'ordine è che l'uomo alla guida abbia alzato un po' il gomito, danneggiando uno dei belvederi più famosi di Bassano.

Secondo la ricostruzione della polizia locale, l'auto è entrata a Porta delle Grazie verso le 3.30 nella notte tra giovedì e venerdì, provenendo per il verso giusto da via Brigata Basilicata e scendere lungo via dei Martiri.

L'Alfa è poi riapparsa verso le 6:30 di venerdì ma questa volte a velocità forte e in contromano lungo tutto il viale alberato. La fuga poi è proseguita con l'usita non dalla stessa Porta delle Grazie ma prendendo il plateatico dell'ex Caffè Italia dove l'auto ha centrato e buttato a terra alcune colonnine. La polizia locale invita il conducente a presentarsi al comando e lancia l'appello ai cittadini per informazioni utili che permettano di ritracciarlo più velocemente.