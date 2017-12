Bassano, ubriaco minaccia i clienti col coltello: aveva perso alle slot

Attimi di follia in centro a Bassano durante le feste di Natale. Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre un marocchino completamente ubriaco, dopo aver perso parecchio denaro alle slot machine, ha preso a calci la vetrata di un locale e minacciato col coltello gli esercenti di un altro bar "colpevoli" di non avergli dato da bere.

L'episodio è successo nella piazzetta Generale Giardino a Bassano del Grappa. Verso mezzanotte il titotare della sala “Slothouse” ha chiamato il commissariato dopo che un uomo in stato di alterazione si è infuriato contro la vetrina del locale. Poco prima che arrivassero gli agenti il facinoroso - poi identificato in un 33enne operaio marocchino residente a Torino con regolare permesso di soggiorno - se l'è data a gambe. L'uomo, nel bassanese per un lavoro di pochi giorni, si è però rifatto vivo poco dopo al vicino bar "Everyday".

Era ancora ubriaco quando ha chiesto un prosecco che gli è stato rifiutato. A quel punto è esplosa l'ira: lo straniero ha tirato fuori un coltello da cucina minacciando di morte avventori e titolari e sferrando un fendente - fortunatamente non andato a segno - a un cliente. Il 33enne è stato allontanto dal locale ed è tornato a prendere a calci la vetrata della sala slot, colpendo anche il propietario che è finito in ospedale. Questa volta la polizia è riuscita a bloccarlo e, oltre alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e porto abusivo di arma da taglio, il marocchino al marocchino verrà notificato il divieto di