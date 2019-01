Addio a Michele "il poeta", morto a soli 35 anni

Lo chiamavano tutti "Michele il poeta" sia per la sua grande passione, la poesia, sia per il suo carattere affabile che lui non lesinava mai a mostrare agli altri. Michele Rossi se n'è andato lunedì mattina per un attacco di cuore che l'ha colto all'improvviso, lasciando nello sconforto i famigliari e la comunità bassanese che lo ricorda anche con decine di messaggi sui social.

Michele avrebbe compiuto 35 anni venerdì e lavorava come cameriere al bar "Sotto la Torre" di via Vendramini a Bassano. Era un ragazzo dal cuore generoso, amante della musica e della vita e sempre pronto a fare festa. Un ragazzo con sempre in tasca una battuta e un pensiero positivo che salutava con affetto tutti quelli che conosceva.

Nella città del Grappa lo conoscevano tutti per i suo gesti a volte semplici e genuini e che venivano sempre dal cuore. Come quando portava dei regali agli amici così all'improvviso e senza un particolare motivo. E poi c'erano le sue poesie che lui regalava. Con una, chiamata "La tazzina" aveva vinto un concorso di importanza nazionale. Un'altra, l'aveva composta per Josè, da donare a chi veniva a guardare le sue bolle di sapone.

"C'è una bolla di sapone, che se ne sta volando, in quella bolla, sono rinchiusi i miei pensieri. È bellissimo. Ma poi è la più, grande tristezza, quando la bolla, si spegne, lasciando i miei pensieri, senza rifugio"

I funerali si terranno a Ca' Baroncello venerdì, proprio nel giorno del suo compleanno.