Bassano, rogo nel palazzo: un uomo muore nell'incendio

Tragedia in un condominio di largo Parolini a Bassano. Le fiamme divampate in un appartamento del terzo piano hanno intrappolato due anziani coniugi e il figlio, Alessandro Romanin di 62 anni che viveva con loro. Per quest'ultimo, dopo l'intervento dei pompieri, non c'è stato niente da fare nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari.

I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 17 di martedì per spegnere le fiamme e sono riusciti a mettere in salvo i due coniugi che sono stati assistiti dal Suem e portati in ospedale in codice rosso ma sembra siano fuori pericolo. Ancora da chiarire, invece, la causa del decesso del figlio e cioè se la morte si avvenuta per soffocamento o per un malore. Le cause del rogo sono al vaglio dei carabinieri di Bassano.

I pompieri sono entrati i all’interno dell’appartamento in cui era in corso l'incendio, soccorrendo prima il marito che si era rifugiato su un poggiolo e successivamente portando in salvo con l’autoscala la moglie, che si era chiusa in una stanza. Nell’ispezione dell’appartamento gli operatori hanno rinvenuto il figlio della coppia, che è stato portato fuori e soccorso. Per lui non c'è stato niente da fare.

In serata le squadre hanno ultimato le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’appartamento. Sono ora in corso i rilievi da parte del personale della polizia giudiziaria dei vigili del fuoco per capire le cause del rogo.

