Bassano, maxi-operazione prevenzione terrorismo: controllate le zone abbandonate

Carabinieri, unità cinofile, polizia locale e reparti speciali. Una giornata intensa quella di martedì per le forze dell'ordine del bassanese, impegnate nelle azioni preventive e controllo antiterrorismo. Dalla mattina i militari dell'arma sono stati impegnati in controlli nelle zone abbandonate di Bassano del Grappa con operazioni di sicurezza preventiva che si sono protratte sino al tardo pomeriggio.

Nell'operazione sono stati controllati due stabili di propietà comunale in via Portile e in via Cereria. Nel primo è stato trovato un italiano che sarà denunciato per occupazione abusiva. Controllato anche lo stabile Enel di via Pecori Giraldi dove è stato rinvenuto un clandestino albanese che verrà espulso dal territorio nazionale. Controllato anche lo stabile ex Continental senza rilevare presenze.

Al momento sono in corso anche controlli preventivi presso il parco commerciale 47. In ausilio i anche i reparti speciali SOS del 7imo reggimento carabinieri di Laives, squadre operative di supporto addestrati dalle forze speciali dei carabinieri per azioni preventive e controllo antiterrorismo. I militari sono anche impiegati in tutte le date del Summer Festival.