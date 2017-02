Bassano: le arrestano il marito, minaccia il suicidio e viene denunciata per droga

Era in forte stato di agitazione e ha minacciato di suicidarsi la moglie di un cittadino marocchino, B.M.J., arrestato dalla polizia a Bassano del Grappa: la donna, D.S. le iniziali, era andata in commissariato per salutarlo, ma è stata segnalata in tribunale per detenzione di sostanze stupefacenti e spaccio insieme al marito.



Controllata dagli agenti è stata trovata, infatti, in possesso di hashish e una volta perquisita accuratamente anche la sua abitazione sono stati rinvenuti altri 5 grammi circa di hashish. Il marito, pluripregiudicato, noto per numerosi reati contro il patrimonio e la persona dovrà scontare una pena di 2 anni, 3 mesi e 4 giorni di reclusione.