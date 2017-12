Bassano, Lav contro la caccia: manifestazione davanti a Decathlon

Si è tenuta domenica, di fronte al negozio Decathlon di Bassano del Grappa, la mobilitazione organizzata dalla LAV per chiedere alla multinazionale francese di rimuovere abbigliamento e strumenti da caccia, dai propri scaffali e dal sito di e-commerce. Oltre che a Bassano del Grappa, decine di volontari vestiti da calciatori, rugbisti, tennisti, sciatori, pallavolisti, hanno incontrato i clienti fuori dai negozi di Milano, Torino, Mantova, Padova, Catania, Bari, Venezia, Reggio Emilia, Firenze, Grosseto e Macerata, e hanno chiesto loro di far proprio l’invito della LAV a riconvertire il reparto dedicato ai cacciatori.

“E’ assurdo che un’azienda che vende attrezzature e abbigliamento per ogni sport, includa tra questi anche la caccia – commenta Silvia Lovat, responsabile LAV di Bassano del Grappa – per questo ci siamo recati direttamente nei negozi Decathlon: per dire chiaro e forte che la caccia non è uno sport!”.

Secondo i dati forniti dall'associazione sono 464 milioni gli animali che ogni anno possono essere uccisi dai cacciatori; inoltre nei soli primi due mesi e mezzo di caccia, quest’anno, ben 17 persone sono state uccise e 47 ferite durante l’attività venatoria; infine sono stati sversati circa 10.000 tonnellate di piombo l’anno sul territorio (dati ISPRA). “Siamo convinti che Decathlon non abbia alcun interesse ad associare il proprio nome ad un’attività così violenta e inquinante come la caccia per questo abbiamo coinvolto i suoi clienti, per chiedere assieme a noi che il reparto all’interno dei negozi e del sito sia riconvertito ad altre attività realmente sportive”.