Malore fatale in bici: ciclista perde la vita

Tragedia a Bassano del Grappa verso le 12 di domenica. Un ciclista 40enne, Luca Pasuto di Pove del Grappa, probabilmente per un malore improvviso, è caduto a terra mentre stava percorrendo via Rivoltella Bassa, lungo il sentiero che dalla centrale va verso via Campese, lungo il Brenta.

Per l'uomo non c'è stato niente da fare nonostante l'immediato intervento dei medici del Suem, avvisati da alcuni passanti che hanno assistito la scena. I sanitari hanno chiamato anche l'elisoccorso da Padova ma il ciclista è deceduto sul posto.