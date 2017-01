Bassano: malate, oncologhe e donne della politica “modelle per una sera”

Bassano. Un evento straordinario è in programma, nel piano nobile del secentesco. L’e l’presenteranno unad’eccezione. Sarannoche sfileranno per far ammirare dellecreate appositamente per loro su stoffe di colori variopinti: metà di loro saranno, seguite dall’Associazione, mentre l’altra metà sarà composta in prevalenza daSfileranno tra le altre, assessori della Regione Veneto,ed, assessori del Comune di Bassano del Grappa, la nuova direttrice dei Musei civici di Bassano, l’addetta stampa del Comune di Bassano, la segretaria del sindaco di Bassano, la segretaria del Direttore generale dell’Asl 7, le oncologhe dell’ospedale San Bassianoede l’urologa. Tutte assieme per offrire alle pazienti la possibilità di, anche se la malattia lo ha danneggiato, ed un’esperienza di vera bellezza che ricordi loro (ma anche agli altri) la loroL’evento è voluto fortemente dalla vicepresidente dell’associazione oncologicae dalla psicologa. E dall’eclettica e talentuosa responsabile dell’Atelier: «Sono stata invitata mesi fa - ha commentato - dall'Associazione Oncologica San Bassiano ad organizzare una sfilata molto speciale, forse mai fatta prima. Confesso, il tema mi sta particolarmente a cuore e mi tocca intimamente quindi la mia prima reazione è stata di paura. È durata poco però. Ho deciso in fretta di dire sì perché l'energia ed il coraggio delle donne che stanno dietro questo progetto mi hanno contagiata e conquistata. E così succederà».«Succederà - ha annunciato ancora la- che in una serata di fine gennaio, in un contesto straordinario, pazienti, oncologhe, infermiere, volontarie e sostenitrici sfileranno divine traper raccontare che quello che le unisce non è una malattia ma la loro straordinaria energia, il loro desiderio di bellezza e la loro fame di vita». La serata è solo su invito. Ai preparativi parteciperà anche il programma “”, in onda in Rai nel pomeriggio.

Gallery