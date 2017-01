Bassano, litiga con il figlio 17enne: madre esasperata chiama il 113, in casa la droga

L'ennesimo litigio con il figlio 17enne esaspera una mamma bassanese che, nella tarda serata di martedì, ha chiesto l'intervento della polizia. La discussione era passata alle mani e la donna non ha trovato altra soluzione se non quella di chiedere l'intervento degli agenti che, arrivati sul posto, gli hanno chiesto al giovane se avesse della droga.

Il ragazzo si è tolto dalla tasca un grammo e mezzo di marijuana ai quali si sono oi aggiunti altri 15 grammi di stupefacente, suddiviso in barattoli, occultato all'interno dello zaino. Il 17enne è stato quindi deferito alla Procura di Venezia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La madre ha scelto di non denunciarlo per l'aggressione.