Bassano, lite tra coppia impazzita: quattro feriti tra cui un carabiniere e un poliziotto

Quattro feriti. Un carabiniere, un agente della polizia locale, un 62enne bassanese e una 27enne, sempre di Bassano. È questo il bilancio della sabato di delirio in via Beata Giovanna a Bassano.

Verso le 20:30 la 27enne S.D. e S.B., 22enne marocchino hanno iniziato a litigare pesantemente tra loro. Entrambi erano visibilmente in uno stato di alterazione e a un certo punto il marocchino, preso da un attacco d'ira, ha cominciato a picchiare selvaggemente la ragazza procurandole ferite al labbro. A quel punto è intervenuto in difesa dell'italiana un cittadino bassanese di 62 anni che è stato afferrato per il collo dal marocchino, scaraventato addosso al muro e colpito con pugni in faccia tanto da procurargli lesioni facciali gravi.

All'arrivo delle forze dell'ordine il 22enne ha cominciato colpire i carabinieri mentre la sua compagna, al quel punto, si è "dimenticata" delle botte prese prima e ha iniziato a tirare calci alla Gazzella dei militari. Solo l'intervento di altre due pattuglie, una dei CC e l'altra della polizia locale ha potuto fermare la situazione che era degenerata in un vero e proprio delirio.

Anche i caserma gli esagitati hanno continuato a essere violenti, offendendo pesantemente i militari. La donna ha poi colpito un agente del commissariato all'addome e nel farlo ha perso una barretta di 20 grammi di hashish. All'interno della sua abitazione è stato poi ritrovato anche altra sostanza stupefacente e un bilancino di precisione.

Sia il marocchino che l'italiana sono stati quindi denunciati pe danneggiamento aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesione aggravate. In più la donna è stata deferita all'autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Sabato mattina il tribunale di Vicenza ha convalidato l'arresto di entrambi. Il marocchino è stato posto ai domiciliari, mentre la 27enne è a piede libero.