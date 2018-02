Bassano, rapina col coltello al negozio: ex-miliziano incastrato dalle telecamere

Un predatore seriale armato e molto pericoloso. È il profilo di Ivan Dzaferagic, croato 42enne già arrestato dai carabinieri di Padova e in carcere al Due Palazzi. Sarebbe lui l'autore della rapina effettuata il 10 di febbraio al negozio di alimentari "Da Marisa" vicino al Ponte Nuovo di Bassano. A incastrarlo il filmato del colpo reso noto dal commissariato di Bassano del Grappa. La tecnica usata in ben sei rapine in tutto il Triveneto era sempre la stessa: un coltello puntata alla gola della vittima.

Gli agenti sono risaliti al serbo attraverso un filmato delle telecamere di videosorveglianza che l'hanno ripreso poco dopo la rapina al negozio di Bassano. Secondo la ricostruzine delle forze dell'ordine il 42enne ha tentato di scassinare un bancomat a Dueville, come si vede chiaramente dal filmato. Il confronto incrociatio ha permesso di incastrarlo come l'autore del colpo. Dzaferagic, il giorno dopo al raid nella città del Grappa è finito in manette, colto in flagranza di reato dopo due rapine a mano armata a Padova.

Il suo curriculum è da brividi: un personaggio senza scrupoli, ex miliziano della guerra nei balcani (con numerose ferite da arma sulle braccia) ed esperto di guerriglia. Le indagini della polizia sono ancora in corso visto che nel filmato lo si vede scendere da una Skoda bianca guidata da un complice.

