Ubriache a scuola, 15enni finiscono in ospedale: «Dobbiamo dare una risposta forte»

«Dobbiamo dare una risposta educativa forte rispetto a questo episodio». È comprensibilmente ancora turbata Anna Segalla, la preside dell'Istituto Remondini in via Travettore a Bassano, una scuola che ospita 1540 ragazzi delle superiori. L'episodio avvenuto nella mattinata di giovedì non è di quelli che può passare innosservato. Tre studentesse di età compresa tra i 15 e i 16 sono finite in ospedale per un malore causato da un cocktail a base di vodka e gin che hanno bevuto prima di recarsi all'assemblea di istituto,

Un mix alcolico micidiale che le minorenni avrebbero anche portato all'interno della scuola, nascosto dentro a una bottiglia di acqua minerale. Una di loro, verso le 10:30, si è sentita male, seguita dalla sua amica. A quel punto è intervenuta l'ambulanza, uscita inizialmente in codice rosso, che le ha trasportate in ospedale. Anche la terza compagna di bevute, una ventina di minuti dopo, è stata soccorsa dal 118 ed è finita al San Bassiano. Alla fine sono state tutte dimesse nel pomeriggio.

La vicenda, sulla quale sta indagando il commissariato bassanese, è finita inevitabilmente anche sui social, con il post della madre di uno studente "Arriva a casa tuo figlio da scuola e ti racconta che è arrivata l'ambulanza.Si perché due ragazze hanno deciso di bere in classe.Si sono sentite male.Avevano perso i sensi.Ora non venite a dirmi che è colpa anche qui dei genitori.Era mattina,le hanno portate a scuola.I professori spiegheranno ai genitori come hanno fatto a non accorgersi.Io mi chiedo..ma cosa passa per la testa a queste ragazzine di 15 anni??Credo di non essere una mamma bigotta..ma qui credo si stia veramente perdendo il lume della ragione...Li porti a scuola e li vai a recuperare in ospedale".

Al Remondini, invece, il caso è stato oggetto, venerdì mattina, di una riunione tra insegnanti e rappresentanti dei genitori. «Sento tutti particolarmente vicini - spiega la preside - il fatto ha creato un buon senso di appartenenza e di squadra, ora dobbiamo intervenire sia dal punto di vista formativo che disciplinare con una verifica con le famiglie delle interessate e un consiglio di classe straordinario".

Per le tre ragazzine è in vista una probabile sospensione o forse anche misure più severe. «Non siamo la Ghestapo - conclude Segalla - ma dobbiamo fare passare un messaggio forte con l'intento formativo, sperando che possa servire»