Bassano, investiti due ragazzi: gravi

Serata drammatica nel bassanese. Sabato ben due incidenti hanno coinvolto prima un ragazzo diciottenne e poi un quattordicenne.

Il primo dei due investimenti è avvenuto in via della Fratellanza, zona San Michele, a Bassano verso le 19:30. Un giovane, assieme ad altri due amici, si stava dirigendo verso la discoteca Liv Club quando, improvvisamente, si è messo a saltare in strada proprio mentre arrivava un auto. Investito in pieno, il 18enne è stato portato all'ospedale di Bassano con le gambe fratturate e in prognosi riservata. Negatico all'alcol test l'autista.

Il secondo incidente, la cui vittima è un ragazzo di 14 anni è successo a Tezze sul Brenta attorno alle 20:30. All'incrocio tra via Marconi e via Cavazzoni, una vettura è passata regolarmente con il semaforo verde ma ma il conducente non si è accorto che stava arrivando un motorino dall'altra parte. Il ragazzino è stato portato all'ospedale di Verona con più emorragie interne. Per l'autista, anche se si è fermato a prestare soccorso, è scattata la denuncia per lesioni stradali e guida in stato d'ebrezza, essendo risultato positivo all'alcol test