In fiamme il soggiorno: tre intossicati, grave anziano

Alle tre, della notte di capodanno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Campo Marzio a Bassano del Grappa per l’incendio di un’abitazione: una coppia di coniugi e un’altra donna portati in ospedale.

Ad accorgersi dell’incendio la moglie 79 enne, che è subito scesa in strada dando l’allarme ad un auto di passaggio di una giovane coppia. Il ragazzo è andato su per le scale, trovando l’altra anziana 76 enne. Il giovane e poi tornato, riuscendo a scorgere anche l’uomo 84 enne, che è stato portato in strada, mentre sopraggiungevano i vigili del fuoco. I pompieri accorsi con due automezzi, hanno subito prestato il primo soccorso all’uomo, somministrandogli ossigeno, mentre altri componenti provvedevano allo spegnimento dell’incendio e salvare anche un cane, che si trovava nell’abitazione al secondo piano.

I sanitari del suem 118 arrivati sul posto prendevano in cura le tre persone, che erano portate in ospedale con un codice di media gravità per le donne e grave per l’uomo. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore in mezzo.