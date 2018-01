Bassano, il "carabiniere" Cyr trova uno studente con una canna

I Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa continuano le attività di controllo antidorga negli Istituti Superiori del Bassanese.

Tale attività, che si coniuga perfettamente con gli incontri informativi e di prevenzione svolti in tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dall’Arma territoriale, viene svolta in accordo con i Dirigenti Scolastici, che segnalano la necessità di una presenza incisiva ai Carabinieri. Il 24 gennaio i militari dell’Arma di Bassano, coadiuvati dagli esperti colleghi del Nucleo Cinofili Carabinieri di Torreglia, hanno effettuato un controllo generale e di contrasto agli stupefacenti presso l’ENAIP di Via Cristoforo Colombo.

Grazie all’abilità del pastore tedesco “CYR” sono stati rinvenuti dai Carabinieri 0,5 grammi di “hashish” nello zaino di uno studente 16enne di Cittadella, che sarà segnalato alla Prefettura di Vicenza quale assuntore.