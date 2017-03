Bassano, guida ubriaco con la testa fuori dal finestrino: denunciato

Bravata che può costare cara a due giovani bassanesi. Un ragazzo di Romano d’Ezzelino sabato notte è stato fermato e sottoposto all’alcol test da una pattuglia della polizia locale in via Beata Giovanna. Gli agenti hanno riscontrato un tasso pari a 2 grammi per litro. C’è da dire che, essendo ubriaco,il giovane non ha fatto niente per non farsi notare perché era alla guida con la testa fuori dal finestrino, urlando a squarciagola.

L'altra sanzione è stata notificata a una bassanese neopatentata fermata in viale Diaz. L'etilometro ha registrato ben 1,85 grammi per litro. Patente revocata ad entrambi i guidatori che rischiano da 1500 a 6000 euro di multa e l'arresto fino a un anno-

Alla guida c’era una neopatentata bassanese con valori al controllo con etilometro pari a circa 1,85 grammi per litro. Oltre alla revoca della patente (a lui con sospensione fino a due anni, a lei fino a tre anni in quanto neopatentata), i due ragazzi rischiano quindi l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da sei mesi ad un anno.