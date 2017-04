Bassano, guida ubriaco e senza patente né assicurazione: 6000 euro di multa

Ha infranto un numero impressionante di regole alle guida, finendo nei guai con una denuncia per guida in stato d'ebbrezza e una multa che ha toccato i 6000 euro di importo. Giovedì notte, verso le 23, un 63enne residente a Bassano è stato fermato dalla polizia locale al volante della sua Ford Fiesta in visibile stato di alterazione.

L'uomo stava andando a Sant'Eusubio quando in viale Scalabrini gli agenti hanno intimato l'alt. Sottoposto al controllo etilico, i suoi valori sono risultati circa quattro volte superiori al limite consentito: 1,91 e 1,95 g/l. Inoltre il bassanese aveva la patente revocata e l'auto priva di assicurazione e senza revisione.

Oltre alla denuncia e alla sanzione salatissima, la macchina è stata confiscata.