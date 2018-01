Bassano, 57enne morta per meningite

Una rosatese di 57 anni, Graziella Guarise, è deceduta nella mattinata di martedì al San Bassiano per una meningite fulminante. La donna era stata portata al pronto soccorso la notte scorsa con una febbre molto alta e le sue condizioni sono sembrate subito critiche, tanto da essere ricoverata in Rianimazione.



La direzione dell'Ulss 7 ha fatto sapere che come da prassi in questi casi è stata allertato il servizio di Igiene pubblica per la profilassi dei familiari e dei contatti stretti. Nel nosocomio bassanese la profilassi, a cura della Direzione medica ospedaliera, ha riguardato 29 operatori sanitari con cui la signora è entrata in contatto durante il percorso di cura.