Bassano, finge di cercare lavoro e ruba un cellulare: arrestato 31enne

È entrato di soppiatto in un'azienda di Bassano del Grappa, introducendosi all'interno di un autocarro Scania e rubando un Iphone 6s da oltre 800 euro. Quando ha capito di essere osservato, un camerunense di 31 anni ha finto di essere alla ricerca di lavoro.

Dopo che il titolare gli ha dato risposta negativa si è allontanato di corsa dal luogo. L'imprenditore, dopo che si è accorto del furto, ha quindi avvisato i carabinieri che poco dopo hanno intercettato il ladro mentre tentava di disfarsi della refurtiva.

Il fatto è successo nella mattinata di venerdì. I militari dell'Arma hanno arrestato il 31enne per furto aggravato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima previsto per domattina, mentre il cellulare è stato restituito al legittimo proprietario.