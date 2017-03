Bassano, in fila per X Factor gli aspiranti Francesca Michielin

Il casting del famoso talent show X Factor è arrivato anche a "casa" di Francesca Michielin, vincitrice nel 2011 della quinta edizione che l'ha lanciata in vetta alle classifiche musicali e al secondo posto al festival di Sanremo del 2016.

In piazzetta Guadagnin nel centro di Bassano del Grappa sabato dalle 11 alle 18 è rimasta in città una troupe per il casting della nuova edizione del programma: una cinquantina di ventenni aspiranti nuove pop star italiane sono stati esaminati tra colloqui ed esibizioni.

L'iniziativa è stata organizzata da Vicenza Film Commission - Vicenzaè con la produzione Fremantlemedia Italia Spa e la collaborazione del Comune di Bassano del Grappa.