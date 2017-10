Bassano, fiamme davanti al Municipio: caccia al piromane

La notte di martedì intorno le ore 23.30, i vigili del fuoco sono intervenuti davanti al municipio di Bassano del Grappa per lo spegnimento di un mucchio di carta depositato davanti il municipio e pronto per essere prelevato nella mattinata di mercoledì per il riciclaggio.



La squadra ha prontamente spento il orog che ha leggermente annerito il muro dello stabile.

Le cause del principio d’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e della polizia di stato intervenuti sul posto. Le operazioni di messa in sicurezza dello stabile sono terminate poco dopo la mezzanotte.