Bassano, evade dai domiciliari: arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Bassano del Grappa hanno arrestato lunedì G.B. 56enne di Mussolente, attualmente in detenzione domiciliare per svariati reati, fra cui violazioni in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo non si trovava presso la propria residenza durante un normale controllo dei carabinieri alle persone sottoposte a misure detentive e sono scattate quindi le immediate ricerche dei militari dell’Arma.

La conoscenza del territorio ha consentito alla radiomobile di intercettarlo verso le ore 16 in via Monsignor Cuccarollo, anche se il criminale non era autorizzato a permanere all’esterno solo fino alle 12. Arrestato per evasione, Il 56enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dei militari sino al rito direttissimo di martedì, come disposto dal PM di turno.

Nell'udienza l’arrestato ha affermato di aver incontrato un amico e di aver perso cognizione del tempo. Una giustificazione non accettata dal giudice che ha emesso una condanna di un anno e due mesi, rimettendo il pregiudicato agli arresti domiciliari.